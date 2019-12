Retroscena Insigne, durante l’allenamento è tra i più sollecitati da Gattuso

Retroscena Insigne, ”Ringhio Star” lo sollecita forte durante l’allenamento

Un singolo retroscena riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Durante l’allenamento di ieri pomeriggio, il primo per Rino Gattuso, Lorenzo Insigne sarebbe stato uno dei più sollecitati. Come vi abbiamo riportato anche ieri sera, oltre alle varie frasi dette dal neo tecnico partenopeo, alcuni giocatori sarebbero stati presi di mira da ”Ringhio Star”. Tra questi c’è sicuramente il capitano del Napoli che dovrà dare delle risposte importanti. Non è escluso infatti che possa essere impiegato sin da subito dal primo minuto, diversamente da quanto avveniva nella gestione Ancelotti. Ma i tifosi in primis si aspettano un netto cambio di marcia rispetto alle ultime sortite.