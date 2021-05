Raffaele Di Fusco tuona: “Alex Meret è stato bruciato. Deve andare fuori per giocare, è stato gestito male”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, è intervenuto in queste ore l’ex portiere partenopeo Raffaele Di Fusco, che ha detto la sua sul momento di Alex Meret in riferimento alla gara col Cagliari. “Secondo me Meret non sarebbe potuto uscire su quel lancio finale, anche perché il portiere lavora con la linea di difesa. Se la linea sta più alta il portiere sta più su. Se è così bassa non può intervenire. Penso che il ragazzo non poteva fare di più”.

“Contro l’Inter per esempio poteva uscire secondo me, stavolta no. Meret è stato bruciato, deve andar via. Deve andare fuori per giocare, è stato gestito male”, ha aggiunto l’ex estremo difensore. Il futuro dei portiere del Napoli rimane ancora indecifrabile.