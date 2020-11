Raffaele Auriemma contro la sentenza della Corte Sportiva d’Appello: “Gravissima, getta ombre sul Napoli”

Raffaele Auriemma ha commentato ai microfoni di Tele A la sentenza della Corte Sportiva d’Appello che ha confermato il 3-0 a tavolino di Juventus-Napoli. “Ritengo che era molto probabile la sconfitta del Napoli in secondo grado di giudizio, ma non mi aspettavo i toni che sono stati usati nella sentenza del Giudice Sportivo. Infatti secondo Sandulli il Napoli avrebbe violato la regola primaria dello sport, ossia correttezza, lealtà e probità. Avrebbe addirittura precostituito come alibi delle scuse per non andare a giocare una partita di pallone. E’ una sentenza gravissima nei toni e da querela, perché getta ombre sulla qualità e sull’immagine del Calcio Napoli”.

“Credo che un giudice debba basarsi sui fatti. Leggere la documentazione che gli arriva, verificare tutto quanto accade e dopo decidere. Ma se invece non si giudica sui fatti e si giudica sulle intenzioni è giusto che il club di De Laurentiis vada al Tar e si faccia giustizia in altre sedi”.