Piotr Zielinski ci crede: “Napoli-Juventus può cambiare la stagione”

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha rilasciato un’intervista al programma “Dribbling“, in onda su Rai Due. “Sarri ci ha lasciato un buon segno, la squadra ha fatto bene e ha giocato un buon calcio. Sicuramente i tifosi non se lo scorderanno, ma ora è alla Juventus ed è una cosa che a Napoli non viene tanto rispettata dai tifosi. Se gli parlerò? Ci conosciamo da tanto tempo e siamo stati assieme anche all’Empoli. Lui mi ha portato qui, mi ha lasciato un buon ricordo, mi ha dato tanto ed è un grandissimo allenatore. Ma ora siamo avversari, dobbiamo batterlo”.

“Vincere con la Juve? Napoli-Juventus può cambiare la stagione, sappiamo che clima c’è attorno a questa partita, i nostri tifosi ci tengono tanto e noi daremo tutto. Vogliamo fare una bellissima partita, e vincerla. Mi vedo bene come sto facendo ora, da mezzala a destra o a sinistra. Sto pensando solo a questa maglia, questa stagione non sta andando bene ma penso che si possa risolvere. Darò tutto, voglio fare bene”, ha aggiunto il giocatore nel finale, tra i tanti temi affrontati.