Paulo Fonseca e Gaston Ramirez contro l’arbitraggio: “Non è uguale per tutti. Il VAR è un po’ confuso”

“Se c’è accanimento da parte degli arbitri? Sì, in parte. Noi non abbiamo perso perché l’arbitro ha sbagliato. Abbiamo perso perché non abbiamo giocato bene. Non mi piace parlare di arbitri, ma è difficile capire una squadra come la Roma abbia tanti cartellini gialli. Ho visto tante partite in Italia e la linea di arbitraggio non è la stessa per tutte le squadre. Sento che non siamo una squadra che fa tanti falli da giustificare tutti questi cartellini”. Così ha parlato oggi in conferenza stampa Paulo Fonseca, creando un dibattito sull’arbitraggio in Italia. Tema analogo è stato affrontato da Gaston Ramirez ai microfoni di Sky Sport, tornando su alcuni episodi di Sampdoria-Napoli. “Sul goal annullato ho rispetto per gli arbitri che fanno un lavoro difficile. A volte la pensiamo diversamente e il VAR è un po’ confuso, non riusciamo a capire bene come funzioni. Dobbiamo continuare a lavorare, da inizio stagione siamo migliorati e ce la giochiamo con tutti fino alla fine”.