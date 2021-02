Pagelle Napoli-Granada, voti Sportmediaset e commento: Lorenzo Insigne “prova a dare coraggio alla squadra”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le sue valutazioni sul Napoli dopo l’eliminazione dall’Europa League. Gli azzurri hanno vinto la partita di ritorno dei sedicesimi contro il Granada per 2-1: un risultato insufficiente in virtù del 2-0 dell’andata. Ecco le pagelle dei partenopei:

Elmas 5: Gattuso lo piazza a sinistra a tutta fascia e proprio dalla sua parte il Napoli soffre in fase di non possesso. E’ l’anello debole degli azzurri e il Granada nel primo tempo ne approfitta col tandem Foulquier-Kenedy

Rrahmani-Maksimovic 5: imprecisi e incerti sulle marcature e sui posizionamenti. Sul gol di Montoro sbagliano entrambi e il Granada piazza il colpo che condanna il Napoli

Zielinski 6,5: gamba e tecnica. Quando parte palla al piede per vie centrali è dura fermarlo. Pregevole il gol con cui sblocca il match, mix perfetto di corsa, rapidità e qualità

Insigne 6: prova a dare coraggio alla squadra provando a far valere la tecnica. Quando serve non si tira indietro nemmeno nella lotta, ma non basta. Nel primo tempo centra una traversa su punizione, nella ripresa serve l’assist a Ruiz e prova a guidare la carica nel finale.