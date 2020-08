Napoli, Umberto Chiariello sogna Mauro Icardi: “Lo prenderei di corsa anche domani mattina”

La prestazione negativa di Mauro Icardi contro l’Atalanta sta facendo riflettere il Paris Saint-Germain e L’Equipe parla di un “Imbronciato Icardi”. Il quotidiano evidenzia come dalla ripresa post-lockdown l’attaccante sta lasciando a desiderare, tanto da rischiare di perdere il posto da titolare. “Il PSG si può permettere di aspettare un attaccante per il quale sono stati spesi 55 milioni di Euro ritrovi efficacia, forma e velocità? Tuchel, contro il Lipsia, ha bisogno di profondità, cosa che Icardi in questo momento non è in grado di dare”, il giudizio dell’Equipe. Così a Napoli si è subito fatto sentire chi vorrebbe l’argentino al San Paolo.

Si tratta del giornalista Umberto Chiariello, che ha parlato dell’attaccante su Twitter: “Lo prenderei di corsa anche domani mattina. Icardi in Italia è un attaccante che fa la differenza. E non è un parere solo mio. La gran parte dei tecnici più importanti (escluso Conte) di Serie A farebbe carte false per averlo”. Aurelio De Laurentiis ha già trattato in passato con Wanda Nara, moglie-agente dell’attaccante, senza ricavare un ragno dal buco.