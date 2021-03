Napoli, tiene ancora banco il rinnovo di Lorenzo Insigne: se ne riparlerà in estate

Lorenzo Insigne ha il contratto in scadenza con il Napoli a giugno 2022 ed entro l’inizio del prossimo campionato dovrebbe rinnovare per evitare di diventare un caso. Le ultime indiscrezioni al riguardo arrivano da La Gazzetta dello Sport: “Se ne riparlerà in estate, magari a Dimaro, dove il Napoli trascorrerà la prima parte del ritiro precampionato. (…) Sedersi al tavolo della trattativa da campione d’Europa, sicuramente gli permetterebbe un atteggiamento diverso. Insomma, la partita è tutta da giocare, l’ipotesi più probabile e che, alla fine, le parti si accorderanno, perché nessuna delle due vuole soluzioni diverse. Ma certezze, al momento, non ce ne sono”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il capitano del Napoli avrebbe già rifiutato una prima proposta di rinnovo, generando un po’ di malcontento nei tifosi. Per Lorenzo Insigne potrebbe trattarsi dell’ultimo vero contratto della carriera, a quasi 30 anni. L’obiettivo del calciatore è dunque quello di strappare un ingaggio il più elevato possibile, ma il Napoli non è d’accordo.