Napoli-Sassuolo, probabili formazioni Gazzetta: ritorna Piotr Zielinski

La redazione de La Gazzetta dello Sport ha provato ad anticipare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Sassuolo, in programma domani 1° novembre allo stadio San Paolo. In porta ci sarà David Ospina. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Elseid Hysaj. A destra Giovanni Di Lorenzo. Possibile ritorno dal primo minuto per Piotr Zielinski, insieme al solo Fabian Ruiz a centrocampo. Matteo Politano, Dries Mertens e Hirving Lozano dovrebbero agire alle spalle di Victor Osimhen. Riposo precauzionale per Lorenzo Insigne, fermatosi durante il match con la Real Sociedad. Tra gli avversari mancherà il bomber Ciccio Caputo, oltre che Domenico Berardi. Per il Napoli si tratta di 3 punti fondamentali per il prosieguo del campionato.

Probabili formazioni Gazzetta

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Lozano, Osimhen.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Traorè, Maxime Lopez, Boga; Raspadori.