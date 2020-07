Napoli-Roma, probabili formazioni Gazzetta: Hirving Lozano titolare, fuori Lorenzo Insigne

La redazione de La Gazzetta dello Sport ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Roma, in programma oggi domenica 5 luglio alle 21:45. Si tratterà della seconda partita al San Paolo dopo l’emergenza del Coronavirus. La difesa vedrà sempre presente Kalidou Koulibaly, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui. Assenze l’ex giallorosso Kostas Manolas. In porta, nuova chance per Alex Meret. Torna anche Hirving Lozano, affiancato da José Callejon e da Dries Mertens. Turno di riposo per capitan Lorenzo Insigne, tra gli elementi più utilizzati in queste settimane. Tra le fila della Roma, invece, non si registrano particolari sorprese. Il centravanti sarà il solito Edin Dzeko, forse unico punto di riferimento della rosa giallorossa. Alle sue spalle dovrebbe agire Henrikh Mkhitaryan.

Probabili formazioni Gazzetta

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Lozano

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko