Napoli-Roma in tv: orario diretta partita e dove vederla

Il campionato di Serie A 2019-2020 è arrivato ormai alla 30esima giornata, che vedrà il Napoli protagonista in casa contro la Roma domenica 5 luglio alle 21:45. Sarà il secondo match al San Paolo dopo la ripresa del campionato, interrotto per oltre 3 mesi. La diretta dell’incontro sarà in esclusiva su Sky e non ci saranno altre partite in contemporanea. Bisognerà collegarsi al canale tv o all’app per guardare la gara in streaming.

Il match Napoli e Roma sarà trasmesso precisamente su Sky Sport Serie A, canale 202. La partita sarà visibile anche in streaming per gli abbonati attraverso i servizi SkyGo e Now TV. Sarà sufficiente collegarsi a Sky Go, se in possesso di un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su NOW TV. Si tratta di una partita molto importante più per la Roma che per il Napoli, in quanto la qualificazione alla prossima Champions League non sembra fuori dalla portata di entrambe le squadre, con la differenza che i giallorossi sono in piena crisi.