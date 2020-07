Napoli, Raffaele Palladino commenta il match con l’Atalanta: “Gennaro Gattuso deve far ritrovare la via del goal”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, ha parlato in queste ore Raffaele Palladino, oggi allenatore settore giovanile Monza.

“Gasperini? Ho avuto la fortuna di averlo da giovane, dai 18 anni fino ai 21. È un vulcano nello spogliatoio, fuori dal campo è eccezionale, buono, tranquillo e sorridente. Pretende da tutti il 100%, nella partita di ieri penso che a fine primo tempo abbia ribaltato lo spogliatoio, è un focoso. Usa termini e parole dure nei confronti dei suoi calciatori, non per cattiveria, ma per stimolare. È uno che striglia parecchio, ma oltre questo, ha una grandissima qualità: leggere bene la partita in corso, penso sia uno dei migliori in Italia in quest’ambito. Il suo “segreto”, oltre le qualità tecniche, è l’intensità che ricerca durante la settimana. Atalanta-Napoli? Gattuso ha dato intensità ed identità alla squadra, si è concentrato molto a non prendere goal, ma ha perso un po’ dal punto di vista offensivo: va ritrovata la lucidità dal punto di vista offensivo. Gattuso deve essere bravo a far ritrovare la via del goal agli attaccanti ed un giusto equilibrio”.