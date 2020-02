Napoli, Raffaele Auriemma ci crede: “La Champions non è un traguardo da considerare tramontato”

“Dobbiamo arrivare presto a 40 punti”. Questa frase, pronunciata prima da Gennaro Gattuso e poi da Diego Demme, rappresenta solo una scaramanzia nel gruppo azzurro. Ne è convinto anche Raffaele Auriemma che su Tuttosport ha provato a delineare i reali obiettivi stagionali del Napoli. Arrivare in Champions League è ancora possibile. L’aritmetica parla chiaro. Con 3 partite si vola nell’Europa che conta.“È solo una forma scaramantica, di chi non dimentica il travaglio vissuto fino a poche settimane fa e teme che i fantasmi possano anche ripresentarsi. Perché il reale obiettivo del Napoli è l’approdo in Europa, attraverso l’Europa League, ma perché no, anche la Champions non è un traguardo da considerare tramontato. Il Napoli è atteso in campionato da 6 partite abbordabili (Lecce, Torino, Spal in casa; Cagliari, Brescia, Verona in trasferta) per poi giocarsi il tutto per tutto nel doppio confronto diretto con Atalanta (a Bergamo) e la Roma (a Fuorigrotta)”.