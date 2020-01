Napoli, parla Michele Pazienza: “Raul Albiol era un giocatore diverso da Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas”

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, ha parlato l’ex centrocampista del Napoli Michele Pazienza, analizzando il momento azzurro. “Gattuso sta studiando tutte le soluzioni, ma ci vorrebbe del tempo per venir fuori da questo periodo. Mi rendo conto che il Napoli non ha tempo e per questo la situazione è difficile. Un allenatore come Gattuso di certo può intervenire nell’immediato sull’aspetto caratteriale, ma su quello tecnico-tattico ha bisogno di molto più tempo. Dal punto di vista motivazionale il Napoli la reazione l’ha già avuta”.

“Contro l’Inter il Napoli ha commesso errori, ma va detto pure che il Napoli ieri mancava di alcuni elementi importanti. Di Lorenzo ad esempio, per quanto mi possa piacere, ma è un terzino destro e fa fatica a giocare in quelle zone che necessitano di meccanismi oleati. Il grande rammarico è aver perso Albiol che è un giocatore diverso da Koulibaly e Manolas e dà equilibrio e ordine”, ha aggiunto l’ex azzurro.