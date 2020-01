Napoli, parla Luciano Moggi: “Aurelio De Laurentiis preferì Leonardo Pavoletti a Ciro Immobile”

Nel suo editoriale sul giornale Libero, l’ex dirigente di Napoli e Juventus Luciano Moggi ha commentato il momento del Napoli. Diversi i riferimenti a scelte sbagliate di mercato ed episodi del passato: “La Lazio di Inzaghi fa dieci successi di fila battendo un Napoli che forse non meritava di perdere e Immobile fa 20 gol in campionato. Chissà cosa avrà pensato De Laurentiis, che preferì acquistare Pavoletti a 18 milioni piuttosto che prendere proprio Immobile a 8 milioni”.

Il riferimento è alla scelta di rinunciare a Ciro Immobile quando quest’ultimo ha lasciato il Siviglia. L’acquisto di Leonardo Pavoletti, invece, si completò qualche tempo dopo, nell’inverno del 2017. Arkadiusz Milik era temporaneamente fuori dai giochi, ma il suo sostituto fu molto sfortunato nelle poche presenze concesse e non segnò nemmeno un goal all’ombra del Vesuvio. In molti, invero, sottolineano da tempo l’occasione sprecata per Ciro Immobile. Aurelio De Laurentiis, però, non ha mai avuto un rapporto eccelso con i giocatori napoletani.