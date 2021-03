Napoli, parla l’ex agente di Gennaro Gattuso: “Per il rinnovo ci sono tante variabili”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto in queste ore Andrea D’Amico, ex procuratore di Gennaro Gattuso. “Ci sono ancora dei margini di un rinnovo tra Gattuso e il Napoli? Ci sono tante variabili. Per Rino non è mai stato un problema il contratto, ne discuterà a fine anno a bocce ferme. La qualificazione in Champions è chiaramente un obiettivo importante a livello sportivo ed economico. Con i bilanci in rosso per una grande squadra la Champions è il minimo per risanare i propri numeri”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Se sarà un mercato austero? Sono preoccupato che se non si riparte a livello globale le conseguenza saranno gravi anche sul calcio. Se non si rimette un po’ di denaro all’interno dell’economia la vedo difficile. L’economia è stata messa in ginocchio da questa situazione paragonabile ad un guerra mondiale batteriologica. Se pensate a tutte le attività di ristorazione e quelle alberghiere che non possono aprire e non hanno mai ricevuto un ristoro, capite che danni sta procurando questa epidemia”.