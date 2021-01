Napoli, parla Hirving Lozano: “Dobbiamo sempre appoggiare i compagni e andare avanti tutti insieme”

Hirving Lozano ha parlato in queste ore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “Insigne? Naturalmente è un momento difficile per noi nello spogliatoio, ma dobbiamo sempre appoggiare i compagni e andare avanti tutti insieme. Il calcio è così, a volte si vince e a volte si perde. Noi abbiamo altri obiettivi e quindi bisogna andare in campo e fare ciò che ci chiede il mister. Io e il mister abbiamo parlato e chiarito ogni cosa quand’è arrivato, analizzando ciò che mi chiedeva in campo. Per fortuna mi ha dato l’opportunità di giocare e io l’ho sfruttata nel miglior modo, accumulando minuti e chance, cercando di dimostrare quanto valgo. L’importante è continuare a lavorare come sto facendo”.

“Il nostro obiettivo è vincere sempre, non conta in casa o fuori. Il campionato è lungo e dobbiamo pensare partita dopo partita, può succede di tutto. E’ un anno complicato, particolare, può succedere tutto come ci dice sempre il mister. Dobbiamo essere positivi e cercare di vincere ogni partita. L’Europa League è molto importante per noi. Il Granada è una squadra pericolosa, che gioca all’attacco, proveremo a fare più strada possibile in questa competizione. La mia famiglia è sempre con me, nel bene e nel male. Posso contare sempre su di loro”.