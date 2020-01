Napoli, parla Giuseppe Galderisi: “Sono curioso di vedere quanta energia porterà Matteo Politano”

Giuseppe Galderisi, allenatore ed ex giocatore di Juventus, Milan e Lazio, ha commentato l’attualità del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss.“Credo che la strada intrapresa dal Napoli sia quella giusta. Sono curioso di vedere quanta energia porterà Politano. Ha una grande voglia di mettersi in mostra, ha voglia di fare bene, voglia di rivalsa. Con le sue caratteristiche tecniche, con la sua energia, il suo impeto, può davvero fare bene. Il Napoli mi sembra una squadra che si è appoggiata ad un allenatore che non teme niente. Gattuso ha trasformato la prima parte della stagione, negativa, e la sta trasformando in energia”.

Matteo Politano inizia a destare davvero tanta curiosità. L’esterno, che invero desiderava giocare nella sua Roma, sogna di ritrovare la Nazionale tramite le prestazioni che sfornerà a Napoli. Si tratta anche di un acquisto che preannuncia la rivoluzione di mercato che si svolgerà in estate. Gli azzurri stanno per salutare diversi big.