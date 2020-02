Napoli, Nikola Maksimovic annuncia: “Sto bene, l’infortunio è passato”

Nikola Maksimovic ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, toccando diversi temi d’attualità “Sono a disposizione, in questa settimana sto facendo tutto l’allenamento. Sto bene, l’infortunio è passato e questo è importantissimo perché era una brutta cosa. Ho lavorato tantissimo per recuperare e rimettermi a disposizione del mister e dei compagni. Il periodo negativo è rimasto dietro. Si lavora ogni giorno e sono contentissimo di ciò visto finora col nuovo mister. Anche nei miei compagni la fiducia è tornata dopo queste ultime vittorie, specialmente dopo quella con la Juventus, una sorta di derby. Nelle prossime gare vogliamo far vedere che siamo una buona squadra”.

Si è parlato tra i vari argomenti anche dell’importanza della Coppa Italia. “Da questo obiettivo non possiamo scappare perché siamo in semifinale. Abbiamo due gare con l’Inter. Ma ora mettiamo da parte gli obiettivi, pensiamo a lavorare tanto perché abbiamo perso troppi punti. Quando lo ritroveremo ci concentreremo sugli obiettivi. So che la città non è contenta di vedere il Napoli all’undicesimo posto, perciò dobbiamo stare zitti, lavorare e tornare al livello che meritano i tifosi. Devo fare i complimenti ai nuovi acquisti, Lobotka e Demme, che ci hanno dato una mano in questo periodo con tanti infortuni. Come noi, faranno le migliori prestazioni in futuro, si sono ambientati bene”.