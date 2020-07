Napoli-Milan, probabili formazioni Sportmediaset: Alex Meret indicato come titolare

La redazione del portale online di Sportmediaset prova a decifrare quelle che saranno le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Milan, in programma domenica 12 luglio alle 21:45 allo stadio San Paolo. Spicca il nome di Alex Meret in porta. La difesa dovrebbe vedere presente Kostas Manolas insieme a Kalidou Koulibaly, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. Diego Demme, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski i soliti titolari a centrocampo. In avanti, tridente leggero composto da Lorenzo Insigne, José Callejon e Dries Mertens come “falso nueve”. Il Napoli è indubbiamente in forma, ma il Milan, dal canto suo, ha appena vinto per 4-2 contro la Juventus e in questo momento rappresenta un avversario tosto. Occhio a Zlatan Ibrahimovic, sicuramente l’uomo più pericoloso della formazione rossonera, che già in passato ha fatto male al Napoli.

Probabili formazioni Sportmediaset

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.