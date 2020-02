Napoli-Lecce, Gennaro Gattuso in conferenza: “Domani Kalidou Koulibaly gioca dal primo minuto”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa da Castel Volturno in vista di Napoli-Lecce. “Domani c’è una grande trappola, quella degli oltre 40.000 spettatori che invece deve essere solo un valore aggiunto. Non è una frase fatta. Se non interpretiamo bene la gara, come fatto con Lazio e Juventus, diventa molto difficile perché il Lecce ci palleggia in faccia e servirà voglia di correre e di rubare palla Il Lecce ha fermato le prime due in classifica, può farci male, gioca a viso aperto. Dobbiamo essere bravi a prepararla bene mentalmente, senza pensare a dove siamo e dove possiamo essere, servirà cattiveria! Domani abbiamo solo da perdere”.

“Abbiamo quattro difensori centrali, se stanno bene Di Lorenzo torna al suo posto. E ogni partita si giocano un posto. Poi abbiamo tre terzini, quattro quando tornerà Ghoulam, speriamo presto, e anche lì ci si giocherà un posto. Domani Koulibaly gioca dal primo minuto, questo è sicuro, a meno di problemi oggi”, ha detto il mister parlando della retroguardia.

Tra i vari argomenti trattati, anche dei commenti su Matteo Politano e Hirving Lozano. “Sì, Politano sicuramente è un’opzione per domani, è un giocatore forte, che ha tecnica, gioca a piede invertito, ha velocità, diverso da Callejon, può darci una mano ma in tutte le posizioni abbiamo giocatori che possono aiutarci e tante alternative. Lozano sta lavorando, da parte mia deve esserci la bravura nel farlo lavorare così. Io non ho nulla contro di lui, faccio delle scelte e so che è un patrimonio della società. Sta soffrendo perché non gioca, ma dobbiamo provarlo anche a sinistra perchè può fare delle cose. A destra gioca a palla scoperta, viene dentro, a sinistra credo sia più a suo agio. A sinistra mi sta dando più soddisfazioni”.