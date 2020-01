Napoli-Lazio di Coppa Italia anticipata al 21 gennaio: Radio Kiss Kiss svela la reazione del club

Diego De Luca, giornalista della radio ufficiale del club Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal. La notizia da commentare era la curiosa decisione della Lega di anticipare la sfida di Coppa Italia contro la Lazio al 21 gennaio. In origine, il quarto di finale era previsto per il 29 gennaio. “Il Napoli si dice perplesso per la decisione della Lega di anticipare la sfida contro la Lazio, la accetta ma se si fosse giocata dopo la Juve ci sarebbe stata la possibilità di recuperare qualche infortunato in più”, ha rivelato il giornalista.

Una mazzata non indifferente, considerando che il Napoli è atteso da diverse sfide impegnative, tra cui quella contro la Juventus. Inoltre, i nuovi acquisti non si sono ancora integrati e come se non bastasse Dries Mertens è appena rientrato da un infortunio. Molte speranze di Gennaro Gattuso sono riposte proprio nel belga, che però deve risolvere la propria situazione contrattuale con la società.