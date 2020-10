Napoli, l’agente di Lorenzo Insigne elogia il capitano: “È un grande uomo, lui fa tanto per gli altri”

Su Radio Punto Nuovo è intervenuto in queste ore Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. “Mi sono dispiaciute le affermazioni del dottor Corbo, è un signor giornalista. Ha usato la parola ‘inguardabile’ per Lorenzo, ha sostenuto che dovesse fare qualche panchina. Insigne può anche andare in panchina, ormai acqua passata. Lorenzo mi ha detto: ‘faccio parlare il campo rispetto a certe critiche’. Ieri ha fatto uno dei suoi goal più belli. Alle volte ci vuole anche la fortuna, negli ultimi anni ha vinto la classifica dei pali. Adesso è in un momento bellissimo, speriamo continui”.

“Lorenzo ha iniziato la partita con una grande motivazione. Non credo sia stata una gara in famiglia. Lorenzo leader? Gli è stata data la possibilità di esserlo con Gattuso, è un trascinatore, è sempre stato un leader silenzioso. È un grande uomo, lui fa tanto per gli altri”, ha aggiunto il procuratore del capitano azzurro.