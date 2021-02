Napoli, Kalidou Koulibaly già pronto per l’Atalanta

Kalidou Koulibaly è finalmente risultato negativo al Coronavirus e di conseguenza può partire subito da titolare contro l’Atalanta. Il motivo lo spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Koulibaly (come Ghoulam) ha vissuto le due settimane di quarantena da asintomatico, allenandosi regolarmente a casa. Dunque non ha perso condizione fisica, anzi lo stop forzato gli ha consentito di recuperare quelle energie che in questa fase sono mancate ad alcuni dei suoi compagni, in campo ogni tre giorni”.

“Oggi test anche per il centrocampista tedesco Demme (quasi a posto il problema al quadricipite della coscia sinistra) e il mancino Politano (che convive con una contusione al costato): c’è ottimismo perché anche loro possano far parte del gruppo in partenza per Bergamo”. Il Napoli deve assolutamente ritrovare pezzi. Il periodo è piuttosto complicato e gli impegni sono molteplici. La priorità è non perdere terreno in campionato per un piazzamento in Champions League.