Napoli-Juventus in tv: orario diretta partita e dove vederla

Il campionato di Serie A 2019-2020 vedrà più di un big match nella prossima giornata. Ad attirare maggiormente l’attenzione, comunque, è l’incontro fra Napoli e Juventus al San Paolo, in programma domenica sera alle ore 20:45 di domani. Come per ogni partita in quella fascia oraria, la diretta sarà in esclusiva su Sky. Bisognerà collegarsi al canale tv o all’app per guardare la partita in streaming.

Napoli-Juventus verrà trasmessa in diretta precisamente sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere in streaming il match del San Paolo è sufficiente collegarsi a Sky Go, se in possesso di un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su NOW TV. Si tratta di uno dei big match più attesi dell’anno. Napoli e Juventus sono staccatissimi in classifica, ma, soprattutto, al San Paolo si consumerà il ritorno di Maurizio Sarri. Il tecnico della Juve sarà per la prima volta avversario degli azzurri dopo l’esperienza all’ombra del Vesuvio.