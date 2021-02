Napoli in silenzio stampa, Carlo Alvino commenta: “Credo che non sia legato a nessuna decisione su Gennaro Gattuso”

Il Napoli è uscito con le ossa rotte dal Gewiss Stadium, perdendo per 4-2 contro l’Atalanta. La società ha ordinato il silenzio stampa e di conseguenza nessun tesserato ha parlato ai microfoni delle tv o in conferenza stampa. Su Twitter, il giornalista Carlo Alvino ha commentato la decisione del Napoli fornendo una propria interpretazione sull’accaduto. “Ho una mia idea sul silenzio stampa e credo che non sia legato a nessuna decisione su Gattuso”.

“In società stasera guardano la classifica e immagino che neanche la sconfitta di Bergamo faccia cambiare la linea che è quella nota di voler continuare con questo allenatore. Immagino che si punti molto sulla settimana tipo di allenamento (dopo la probabile eliminazione dall’Europa League) ed al recupero degli infortunati per cercare di raggiungere l’obiettivo quarto posto. Ai posteri l’ardua sentenza”, ha scritto il giornalista. Almeno per il momento, quindi, non si parlerebbe di un esonero del tecnico calabrese, in bilico già da tempo.