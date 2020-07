Napoli, il sorteggio di Champions League non fa paura

A Napoli si commentano i sorteggi dei quarti di Champions League, che non sono stati particolarmente fortunati. In caso di passaggio del turno con il Barcellona, il Napoli sfiderà infatti una tra Bayern Monaco e Chelsea prima e poi una tra Juventus, Olympique Lione, Real Madrid e Manchester City. Carlo Alvino non ne fa un dramma e su Twitter ricorda il passato: “Ma scusate quando abbiamo vinto la Coppa Uefa abbiamo battuto Juve e Bayern o no? E allora…”.

A pronunciarsi al riguardo è stato anche Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, che la prende con ironia e su Twitter e si esprime così: “Un sorteggio così sfigato, non può che essere un presagio: passerà il Napoli”. Insomma, mentre i tifosi si disperano, gli addetti ai lavori sono fiduciosi. Il Napoli può dire ancora la sua in Champions League e deve farlo dato che non potrà partecipare alla prossima edizione..