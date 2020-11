Napoli, il San Paolo sarà intitolato a Diego Armando Maradona: è già tutto pronto

Aurelio De Laurentiis ha preso la parola ai microfoni di RMC dopo la morte di Diego Armando Maradona, alla vigilia di Napoli-Rijeka. “Domani voglio trasmettere il volto di Maradona per tutta la partita. Potrebbe essere un’idea chiamarlo San Paolo-Maradona”. Anche il sindaco Luigi De Magistris è della stessa idea e lo ha già esternato a mezzo social.

Nelle ultime ore si è espresso in merito pure l’assessore allo Sport Ciro Borriello, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. “Già da domani lavoreremo per intitolare lo stadio San Paolo a Maradona. Lo Stadio è nostro e lo possiamo fare. Ci sono dei passaggi burocratici da rispettare, convocheremo la commissione toponomastica, ma non credo ci saranno problemi. Diego è stato il più grande di tutti, per Napoli. Mi sono appena sentito con il Sindaco e da domani lavoreremo per questo. Ci sarà la commissione disciplina, ci sarà uno scambio di atti e con l’ok della commissione procederemo subito. Maradona era la città di Napoli”.