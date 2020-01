Napoli, il retroscena dopo la sconfitta con la Fiorentina: ecco perché il ritiro è durato poco…

Il ritiro del Napoli, iniziato sabato sera, si è interrotto prima del tempo. Dopo il ko con la Fiorentina, Gennaro Gattuso è rimasto a parlare con la squadra fino alle 4 di notte nella hall dell’hotel di Castel Volturno. Il tecnico ha voluto ascoltare e strigliare i calciatori e loro hanno fatto sapere che sono contenti della sua gestione e non si aspettavano di perdere con la Fiorentina. Così, avendo affrontato ogni argomento, ieri a mezzogiorno il ritiro si è sciolto. Il ds Cristiano Giuntoli è rimasto tutto il tempo accanto al mister che ora ha voglia di rilanciare il Napoli. Non si è parlato della questione delle multe, anche perché Aurelio De Laurentiis potrebbe chiudere un occhio in tal senso. Adesso la priorità è vincere contro la Lazio in Coppa Italia, perché con un altro insuccesso la stagione sarebbe irrimediabilmente compromessa. In tanti parlano già di possibili dimissioni di Gennaro Gattuso.