Napoli, il report da Castel Volturno: Kostas Manolas assente per la nascita della figlia

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma domenica al San Paolo per la 23esima giornata di Serie A, alle ore 15:00. La squadra si è dunque allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente, stando a quanto si apprende dal sito ufficiale, sono state svolte esercitazioni tecnico tattiche e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Faouzi Ghoulam ha svolto prima parte della seduta in gruppo e successivamente lavoro personalizzato. Kevin Malcuit ha ripreso ad allenarsi sul campo seguendo una tabella personalizzata di recupero. Assente invece Kostas Manolas che ha avuto un permesso per la nascita della figlia. A poco a poco, molti elementi importanti della rosa azzurra stanno tornando a disposizione. La speranza di Gennaro Gattuso è di avere tutti a disposizione nel doppio confronto con l’Inter e nella sfida col Barcellona.