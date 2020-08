Napoli, Gianluca Gifuni smonta Diego Demme: “Un buon giocatore di livello medio”

Il giornalista Gianluca Gifuni ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni del programma radiofonico ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Cosa penso di Diego Demme, alla luce delle voci recenti relative ad un suo potenziale addio al Napoli? Personalmente, ritengo che si tratti di un buon giocatore di livello medio”.

“Insomma, per quanto utile, resta un centrocampista di non elevata caratura, può essere un’alternativa ed anche il Napoli si sta orientando su questo aspetto. A gennaio sembrava un buon acquisto? A gennaio il Napoli doveva recuperare, adesso invece punta al quarto posto per la prossima stagione. Con il lavoro di Cristiano Giuntoli ed il suo scouting, i consigli di mister Gennaro Gattuso e le finanze del presidente Aurelio De Laurentiis, il Napoli riuscirà ad affiancare i giocatori giusti a Victor Osimhen e compagni, sono fiducioso. In difesa potrebbe arrivare Michal Karbownik, terzino del Legia Varsavia. Monchi, direttore sportivo del Siviglia, era su questo profilo, lo so per certo”.