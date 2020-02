Napoli, Francesco Montervino elogia Diego Demme: “È un giocatore fondamentale”

L’ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. La squadra di Gennaro Gattuso appare in grande risalita e a stupire è stato soprattutto Diego Demme. “Non ci sono mai stati dubbi sul fatto che il Napoli sia una grande squadra. Lunedì è l’allenatore che ha cambiato la partita, ha dato un segnale alla squadra dopo il rigore, ha dimostrato di volerla vincere. È stato giusto così ed alla fine ha avuto ragione lui. Sotto il punto di vista della posizione Demme è un giocatore fondamentale, i primi tre palloni toccati sono tutti riconquistati. A volte è strano come un giocatore così semplice sia fondamentale e determinante per una squadra come il Napoli, è un semplificatore”.

Finora, l’ex Lipsia aveva segnato un solo goal in carriera, 3 anni fa. Di certo il giocatore non gode di una grande vena realizzativa, ma non è escluso che Gennaro Gattuso possa trasformarlo sotto questo punto di vista.