Napoli, Francesco Modugno sul rinnovo di Dries Mertens: “C’è un legame fortissimo con l’ambiente e la società”

Il futuro di Dries Mertens è sempre in bilico, ma nelle ultime ore sembrano arrivare notizie confortanti sulla prosecuzione del rapporto tra il belga e il Napoli. Il tutto nonostante dalla Francia giungano voci su un’offerta molto allettante da parte del Monaco. Francesco Modugno, giornalista di Sky, si è soffermato sul possibile rinnovo di Dries Mertens nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Da entrambe le parti c’è la volontà di rinnovare. Per Mertens è l’ultimo contratto della vita, per cui sta facendo qualche valutazione in più. La proposta del Napoli è stata importante, ma l’intesa sulle cifre ancora non c’è. C’è comunque un legame fortissimo tra Dries, l’ambiente e la società. La proprietà stima Mertens, come calciatore e come uomo, al punto che più volte De Laurentiis l’ha interpellato nel corso della crisi per trovare un modo per uscirne”. Non è escluso che il belga firmi comunque da subito per un futuro da dirigente.