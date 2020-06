Napoli, Eziolino Capuano fa marcia indietro su Dries Mertens: “lo conoscevo in maniera semantica e non intrinseca”

Dopo il record di goal in azzurro battuto da Dries Mertens, salito in vetta alla classifica dei top-scorer della storia del Napoli, è tornata a girare quella dichiarazione di Eziolino Capuano di 7 anni fa. Ospite in una tv locale napoletana, l’attuale allenatore dell’Avellino si diceva sicuro del fatto che il belga non avrebbe giocato più di 8 partite nel Napoli. Il video è stato persino ripostato ieri sui social da Dries Mertens. Oggi il tecnico campano è tornato a parlare del belga e non solo ai microfoni di Radio Sportiva.

“L’arrivo di Gattuso ha compattato tutto l’ambiente, è una squadra più solida e più capace nella fase di sofferenza. Spero che il gol decisivo della finale di Coppa Italia lo possa segnare Mertens, così può ripostare la mia intervista. Quando 8 anni fa parlai di Mertens lo conoscevo in maniera semantica e non intrinseca, pensavo potesse fare solo l’alternativa di Insigne, non intendevo assolutamente sminuirlo. Con Sarri è diventato un extraterrestre”.