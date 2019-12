Napoli, ecco la relazione di Giuntoli su Lobotka

Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma a Napoli si parla continuamente di Stanislav Lobotka, giocatore slovacco consigliato direttamente da Hamsik. “Grande calciatore, prendilo“, è il virgolettato di Marek Hamsik, riportato dal sito del Corriere dello Sport. L’ex capitano azzurro fu consultato dal ds Giuntoli sulle qualità del suo compagno di nazionale. Il Napoli aveva mandato degli osservatori speciali in Spagna per studiare Fabian Ruiz, valutando in segreto anche Lobotka nel Celta Vigo.

Le relazioni arrivate sul suo conto sottolineano “la lungimiranza di questo slovacco, regista classico, che alle spalle di Hamsik era riuscito a conquistarsi la stima e la riconoscenza del proprio capitano. Ha gamba, corre per sé e se capita anche per te, ed uno spiccato senso geometrico”. Per il momento è la clausola a rallentare l’operazione, ma considerando che il Celta Vigo è terzultimo nel campionato spagnolo il discorso potrebbe cambiare rapidamente. Il Napoli vuole provarci a gennaio.