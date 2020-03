Napoli, distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra per Nikola Maksimovic

Il Napoli perde una pedina importante. Si tratta di Nikola Maksimovic. Da giorni si temeva uno stop per il serbo e adesso sono arrivate notizie più certe. Nell’allenamento di venerdì scorso il difensore ha risentito di un problema muscolare che sembrava di lieve entità. Evidentemente, però, il periodo di riposo sarà più lungo del previsto. La SSC Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il bollettino medico sul calciatore. “Per quanto concerne Nikola Maksimovic gli esami strumentali hanno riscontrato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane”.

Una perdita importante per Gennaro Gattuso, soprattutto in prossimità del big match col Barcellona in Champions League. Per il resto, comunque, rimane tutto in sospeso. Non è chiaro se il campionato italiano proseguirà e arriverà alla sua conclusione. Il Napoli rimane in attesa come tutte le altre squadre di Serie A.