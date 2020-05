Napoli, c’è l’annuncio: domani si ricominciano gli allenamenti a Castel Volturno

Arriva anche l’annuncio ufficiale del Napoli su Twitter: domani gli azzurri torneranno al centro tecnico di Castel Volturno. “Terminati gli esami diagnostici, da domani 10 maggio presso il Training Center i calciatori del Napoli potranno svolgere allenamenti facoltativi individuali nel rispetto delle normative previste”.

In giornata arriveranno i risultati dei tamponi effettuati giovedì. Non appena il quadro sarà completo si potrà garantire che stanno tutti bene e nella chat di gruppo si procederà ad informare della ripresa. Da domani ci saranno dunque due turni di allenamento: il primo alle 11 ed il secondo alle 14. I giocatori arriveranno già in tuta e lo staff di Gennaro Gattuso spiegherà come affrontare quell’ora di preparazione sui 3 campi del centro. Le bottiglie d’acqua saranno personalizzate, ci saranno forse un magazziniere, sicuramente il medico sociale, il dottor Raffaele Canonico e nessun dirigente. Poche figure, tutte a quattro metri di distanza, uffici chiusi e spogliatoi inaccessibili. Adesso si ricomincia.