Napoli, Carlo Alvino sottolinea: “Non capisco questa corsa spasmodica a chi ha detto per primo dell’acquisto di Victor Osimhen”

Il noto giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Io tutta questa ansia per l’acquisto di Victor Osimhen non ce l’ho, non capisco questa corsa spasmodica a chi l’ha detto per primo, a chi ha dato per prima l’annuncio. Non capisco veramente. Ci sono dei tempi da rispettare. Quando Osimhen diventerà un calciatore del Napoli allora ne parleremo, e saremo tutti contenti di vederlo in maglia azzurra l’anno prossimo”.

“Io, per esempio, ho più ansia per la partita con il Barcellona che per l’acquisto di Osimhen, a dire il vero. Siamo appena a fine luglio, il mercato vero e proprio entra nella sua fase più calda nelle ultime due settimane. Boga piace al Napoli, le società trattano, peccato non poter vedere questo ragazzo stasera contro gli azzurri. A me piace tantissimo, speriamo che la società azzurra trovi un accordo prima della chiusura della campagna trasferimenti, ma il Napoli ha un piano B e uno C eventualmente. Il Napoli avrà un tesoretto che verrà dalle cessioni, via Allan, Milik e anche Koulibaly”, ha aggiunto.

