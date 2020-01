Napoli, Carlo Alvino festeggia: “Maurizio Sarri punito per la sua presunzione”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Tv Luna del successo del Napoli sulla Juventus, analizzando il momento azzurro. Grande rivincita per il popolo azzurro, che nutre da sempre una certa rivalità con la squadra bianconera. Da questo momento in poi si deve risalire. “Gattuso ha battuto la Juve dimostrando di essere anche un tecnico studioso, non solo un motivatore. È la grande vittoria anche del ds Giuntoli: ha voluto fortemente Gattuso, ha convinto ADL a prenderlo e poi insieme a Gattuso hanno deciso di andare su Demme. Ironia? Il tifoso juventino delle nostre parti scrive spesso ‘Naboli’, in senso dispregiativo, ma il Naboli ed il napulicchio ha battuto la pluridecorata Juventus, la squadra più ricca e forte e col giocatore più pagato al mondo, come per anni ha detto Sarri che è stato punito sul campo anche per la sua presunzione nello schierare il tridente”, ha detto Carlo Alvino.