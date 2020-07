Napoli, Beppe Bruscolotti stronca Victor Osimhen: “Non lo vedo ‘sto fenomeno”

Beppe Bruscolotti, ex capitano e storico difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, elogiando Gennaro Gattuso. “Lui sta tenendo tutti sulla corda, sta facendo benissimo. Giocheremo col Barcellona, ma gli azzurri potranno dire la loro. L’importante è arrivare bene. I cambi del mister sono visti proprio per arrivare al top alla sfida col Barcellona. Ho grande fiducia sul Napoli. Gattuso somiglia a Bianchi, bacchetta, ma sa anche capire determinate situazioni. Se Osimhen vuole andare in Inghilterra vada subito. Meglio che pensi a un altro posto. Non lo vedo ‘sto fenomeno”.

Il Napoli ha ormai perso l’obiettivo stagionale. L’Atalanta è effettivamente irraggiungibile e quindi bisogna pensare a dosare le energie in vista della Champions. Nessuno sa quando finirà la stagione del Napoli, ma in ogni caso la formula della Final Eight non contemplerebbe un numero eccessivo di partite. Adesso bisogna solo saper calcolare.