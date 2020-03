Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole tornare a giocare subito

La questione del taglio degli stipendi continua a tenere banco in Serie A, anche in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis vuole riprendere a giocare quanto prima come Claudio Lotito, ma la squadra stessa sarebbe contraria a questo scenario. Lo stipendio di marzo, dunque, verrà congelato. Ricordiamo che in sospeso tra presidente e giocatori ci sono anche altri problemi, come quello delle multe dell’ammutinamento di inizio novembre. Si parla di 2 milioni di Euro di danni e andranno avviate le cause per i diritti di immagine.

La Juventus, invece, si è mossa diversamente, ma ha fatto comunque discutere. Paolo Zilian, infatti, ha voluto parlare dei bianconeri su Twitter. “Tutti a lodarlo, ma Agnelli ha pensato solo a sé. I calciatori rinunceranno solo a 1,5 stipendi e 2,5 li riceveranno dopo il 30 giugno, il tutto per ripulire l’impresentabile prossimo bilancio, vero interesse del club. In realtà occorrono tagli maggiori, la Juve ha fatto un danno”.