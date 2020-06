Napoli, atteso il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne su stipendi e multe

in

Entro il fine settimana, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si presenterà finalmente a Castel Volturno. Tra gli incontri in programma, c’è anche quello col capitano Lorenzo Insigne. I due dovranno trovare la quadra per alcuni aspetti spinosi che hanno tenuto banco negli ultimi mesi. Il primo riguarda la questione stipendi congelati, con il patron azzurro che non intende ancora riconoscere i pagamenti di marzo e aprile. La squadra, però, ha ripreso ad allenarsi individualmente oltre un mese fa e di conseguenza aspetta il pagamento delle spettanze di maggio.

L’altra questione riguarda sempre il caso dell’ammutinamento di novembre con relative multe. I calciatori del Napoli sembrano aver capito il loro errore e il presidente ha l’intenzione di aspettare l’arbitrato. In ballo c’è infatti anche un danno d’immagine importante, anche se il presidente sembra almeno in parte intenzionato a rivedere le sue pretese. Adesso bisogna ripartite tutti sulla stessa linea.