Napoli-Atalanta con Aurelio De Laurentiis allo stadio, intanto Gennaro Gattuso pensa al 4-3-3

Stasera Aurelio De Laurentiis sarà presente allo stadio Diego Armando Maradona, dove si disputerà la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: “Sarà al Maradona, stasera, De Laurentiis. Ieri, De Laurentiis ha nuovamente interrotto il silenzio affidando a un breve tweet anche la conferma del direttore sportivo, legato al club da altri tre anni di contratto. Stasera, si aspetta una reazione da parte della squadra, alla quale ha pagato tre stipendi, compreso gennaio”.

Non mancano informazioni riguardo all’11 titolare che Gennaro Gattuso dovrebbe schierare contro la formazione orobica. “Hysaj a destra al posto di Di Lorenzo e con Lozano centravanti per far riposare Petagna. Politano e Elmas si contenderanno il ruolo di esterno destro, mentre a sinistra ci sarà Lorenzo Insigne. Stasera, il tecnico dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Bakayoko, Demme e Zielinski in mediana, mentre in attacco toccherà a Lozano giocare centralmente nel tridente con Politano e Insigne”.