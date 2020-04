Napoli, anche Massimo Ugolini incerto sui rinnovi di Dries Mertens, Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski

Massimo Ugolini, giornalista di SkySport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli delle situazioni di Dries Mertens, Arek Milik e Piotr Zielinski. “Per quanto riguarda Mertens, siamo in una fase d’attesa che può condizionare i programmi del Napoli. I contatti tra le parti sono stati sporadici e questo stop ai campionati non ha di certo favorito la trattativa per il rinnovo. Tanti club hanno bussato alla porta di Dries, or bisognerà aspettare per capire quale sarà la sua decisione”.

“Per quanto riguarda invece Milik, deve rinnovare entro maggio: qualora non si trovasse intesa tra entourage e club, l’attaccante verrà messo sul mercato. Il Napoli sul polacco non farà sconti. L’interesse della Juventus c’è, ma è da mettere nell’ottica di una serie di idee in vista di una possibile cessione di Higuain. Su Zielinski, invece, il suo rinnovo è solo questione di dettagli. Anche Piotr è legato all’ambiente e Gattuso ne fa uno dei perni principali del suo progetto”.