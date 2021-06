Mimmo Carratelli sottolinea: “Tranne Gianpiero Ventura e Roberto Donadoni, Aurelio De Laurentiis ha azzeccato tutti gli allenatori”

Il giornalista Mimmo Carratelli è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, per parlare del prossimo futuro della squadra partenopea. “Tranne Ventura e Donadoni, De Laurentiis ha azzeccato tutti gli allenatori e credo che Spalletti sarà uno dei buoni. Per lui è una bella sfida. Luciano fece un ottimo lavoro alla Roma, conquistò per tre volte il secondo posto. Ma anche all’Inter fece bene, riportandola in Champions dopo una vita. E’ un allenatore completo. Ha un carattere da toscanaccio, è polemico, ma lavora molto bene, è ficcante e ha la chiave per farsi capire dai calciatori”.

Appare evidente che ad oggi l’obiettivo del Napoli non sia vincere lo scudetto, ma almeno tornare in Champions League. Sono già due anni che il traguardo non viene raggiunto. In caso di nuovi insuccessi, Aurelio De Laurentiis potrebbe essere costretto a cedere qualche pezzo grosso della rosa.