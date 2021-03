Mario Sconcerti sulla Nazionale: “Lorenzo Insigne ha 30 anni e un suo gioco preciso, conviene usarlo per quello che sa fare”

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato della prestazione di Lorenzo Insigne nella vittoriosa trasferta della Nazionale italiana in Bulgaria. “L’Italia isola la propria unica punta anche nei momenti di possesso palla. Non ci sono attaccanti veri, di pensiero. Non lo è ancora Chiesa, sempre confuso in Nazionale, non lo è mai stato Insigne che peraltro con Spinazzola sulla fascia finisce al centro dove si soffoca da solo. Insigne ha 30 anni e un suo gioco preciso, conviene usarlo per quello che sa fare”.

“Il risultato è che tiriamo pochissimo in porta. Né aiutano i centrocampisti, portatori ognuno di pochi gol in carriera. La nuova lentezza chiude la fantasia che pure abbiamo a disposizione. A Sofia l’Italia ha tirato in porta per la prima volta su azione al minuto 72, quando Verratti ha trovato Belotti con un lancio lungo e Belotti ha colpito il palo. È poco”.