Lorenzo Insigne insoddisfatto: “Sono un po’ dispiaciuto per il risultato, davanti ai nostri tifosi potevamo vincere”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato a caldo ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con il Barcellona, esibendo la maglia ottenuta da Lionel Messi. “Gliel’ho chiesto prima della partita. È un onore e lo ringrazio. Questo pareggio lascia un po’ di amaro perché ce la siamo giocata a tratti, facendo una gara di sacrificio. Ora testa al campionato, abbiamo una gara importante in casa e dobbiamo fare bene. Al ritorno non ci saranno Busquets e Vidal? Loro hanno comunque altri calciatori forti. Noi pensiamo di andare là e fare una grande partita, rischiando un po’ di più, per cercare di qualificarci. Stasera è stata una bella emozione perché era la prima volta che affrontavamo il Barcellona e Messi. Sono un po’ dispiaciuto per il risultato, davanti ai nostri tifosi potevamo vincere, ma ora proveremo a farlo al ritorno”, ha dichiarato l’attaccante azzurro, senza nascondere il proprio malcontento.