La svolta di Sassuolo cancella l’ammutinamento?

Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha parlato del momento del Napoli nel corso di uno degli interventi giornalieri sulla tv satellitare. “Il Napoli viveva un momento difficile, terribile dopo il primo tempo in cui si è fatto fatica ad esprimere se stesso. Poi il goal di Allan, il ribelle che s’è ribellato. Proprio lui, Allan, che esprime anche lo spirito di Gattuso. Per gli abbracci a fine partita, la vicinanza di De Laurentiis, per come è arrivata questa partita può esserci una svolta. Il Napoli ora dovrà lavorare sul mercato per un regista e un esterno”, ha dichiarato.

Le ultime indiscrezioni parlano di una moratoria concessa da De Laurentiis in relazione ai provvedimenti presi dopo l’ammutinamento. Qualora il nuovo corso di Gattuso dimostrasse di funzionare e di aver risolto i problemi azzurri, si potrebbe anche cancellare il passato. Al centro di tutto rimane capitan Insigne: è il momento di dimostrare di essere grandi.