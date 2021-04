Juventus-Napoli 2-1: Paulo Dybala trova il raddoppio, Lorenzo Insigne accorcia su rigore

Il Napoli si ritrova finalmente all’Allianz Stadium per giocare il match d’andata di campionato contro la Juventus. Al 4′ Piotr Zielinski avrebbe una buona occasione da fuori area, ma la sciupa. Il leitmotiv della gara appare chiaro sin da subito: gli ospiti faticano a ripiegare sugli esterni e Kalidou Koulibaly è costretto a sganciarsi più di una volta per offrire ulteriori linee di passaggio. La retroguardia, però, traballa e al 13′ la Juve ne approfitta: Federico Chiesa si beve Lorenzo Insigne ed Elseid Hysaj, dunque serve in area Cristiano Ronaldo, che infila Alex Meret. Lorenzo Insigne fatica a mettere un pallone in mezzo e dalla distanza Fabian Ruiz è impreciso. Velleitari, invece, i cross di Giovanni Di Lorenzo in assenza di veri saltatori nell’area avversaria. Nel finale del primo tempo Danilo tocca Piotr Zielinski a pochi passi da Gigi Buffon, ma per l’arbitro non è rigore.

Nella ripresa Gigi Buffon resiste agli assalti di Giovanni Di Lorenzo, Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Il Napoli non riesce a trovare il gol e al 73°, a 4 minuti dal suo ingresso, Paulo Dybala trova invece il 2-0 per i padroni di casa con un sinistro sopraffino. All’89’ il Napoli ha un rigurgito d’orgoglio: Giorgio Chiellini colpisce Victor Osimhen in area e dal dischetto Lorenzo Insigne firma il 2-1. Il parapiglia degli ultimi minuti, però, è infruttifero. La Juventus vince dunque 2-1 e scavalca proprio il Napoli in classifica.