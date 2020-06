Il Napoli conferma Gennaro Gattuso: atteso l’incontro con Aurelio De Laurentiis

Gli accordi originali sono cambiati. Il Napoli avrebbe dovuto rinnovare il contratto di Gennaro Gattuso in caso di qualificazione in Champions League, ma nel caso non arrivasse il risultato sperato ci sarebbe poco tempo per cambiare. La prossima stagione inizierà infatti subito dopo la fine di quella attuale. Gli azzurri riporranno a prescindere piena fiducia in Gennaro Gattuso.

L’allenatore verrà confermato, tra lui e Aurelio De Laurentiis c’è massima sintonia, per questo presto si comincerà a discutere di rinnovo. Intanto è stato confermato per intero il suo nutrito staff. Nel prossimo weekend il presidente sarà a Castel Volturno. Proprio quello potrebbe essere il momento giusto per un primo approccio per discutere del prolungamento del rapporto. Il feeling tra i due è sbocciato subito, il mister calabrese è entrato anche nel merito di alcune questioni di mercato e, soprattutto, ha raggiunto risultati interessanti, risollevando la squadra dopo un momento complesso. Per questo, sul campo, ha meritato la riconferma.